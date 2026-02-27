Какими проблемами для авто грозит снежная зима

Рекордные снегопады этой зимы отразились на статистике обращений в автосервисы. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев рассказал "Российской газете" о трех наиболее частых проблемах, причиной которых стали погодные аномалии.

"Этой зимой отмечен рост обращений с роботизированными коробками передач - таких случаев на 20% больше, чем прошлой зимой. Современные роботы в целом очень хороши, обеспечивают прекрасную динамику и экономичность, но езда по глубокому снегу для них бывает опасна".

В зоне риска - прежде всего кроссоверы с передним приводом. Дорожного просвета хватает, чтобы вечером ходом заскочить в сугроб, а выехать утром не получается. Водитель применяет раскачку, быстро переключаясь между реверсом и драйвом. В итоге коробка перегревается, появляется запах подгоревших фрикционных накладок, на щитке приборов загорается сообщение об ошибке. Если оно не исчезает в течение дня, люди обращаются в сервис.

Для лечения проблемы применяется несколько способов: замена масла в трансмиссии, адаптация дисков сцепления, обновление прошивки коробки. Застряли - лучше поработайте лишние 15 минут лопатой или подумайте, как помочь колесам зацепиться: иногда достаточно подложить коврик из-под ног пассажира.

Также при применении раскачки надо избегать ударных нагрузок на трансмиссию, переключаясь с переднего хода на задний до того, как колеса остановят вращение. Классический автомат и механическая коробка более выносливы, чем роботы, но сломать - вам подтвердят на любом сервисе - можно все.

Вторая популярная этой зимой проблема - лед, намерзший между двигателем и защитой картера или застрявший в колесных дисках. Число таких обращений этой зимой выросло на 32%. Обычно выручает мойка, но иногда приходится снимать защиту картера. Вибрации, вызванные смерзшимся снегом, не просто вызывают дискомфорт водителя и пассажиров. Лед между защитой и двигателем может вызвать повреждение картера с последующей утратой моторного масла, а вибрация колес приводит к ускоренному износу шин, ступичных подшипников и элементов подвески. Избежать посещения сервиса или мойки можно, оставив автомобиль на несколько часов в теплом гараже, например, на подземной парковке торгового центра.

Третья проблема снежной зимы - оторванные "юбки", мягкие аэродинамические элементы нижней части бампера. Число обращений по ним увеличилось на 40%. Сама по себе идея с нижней мягкой частью бампера хороша - гнущиеся элементы прощают ошибки на парковке. Но постоянные штурмы сугробов не выдерживают и они. Избегать сугробов не буду советовать, вряд ли кто-то лезет в них из любопытства, но присматривать за состоянием переднего бампера стоит - дешевле закрепить расшатавшийся элемент, чем заказывать новый. Такую поломку на гарантию, если она есть, не спишешь - как и большинство других зимних проблем, - заключает Андреев.