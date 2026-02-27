Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет

Андрей Ломанов заявил НСН, что за последние 20 лет завод не смог сделать глобального шага вперед., а машины стали стоить как квартира в небольшом провинциальном городе.

© nsn.fm

Россияне не готовы покупать автомобили «АвтоВАЗа» по цене квартиры, а компания не может снизить цены даже на фоне худших показателей за 20 лет, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка худшими за два десятилетия ведения статистики, заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026. Несмотря на сложную ситуацию, Дмитрий Костромин отметил, что рынок вошел в год без давления складских запасов. Тем не мене он указал, что «без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть», передает «Интерфакс». Ломанов рассказал, ждет рынок дальше.

«Далеко не все готовы покупать такой автомобиль за два с половиной миллиона. При этом никакого смысла нет продавать машины дешевле, маржа не такая большая, это все-таки компонентная сборка, ждать скидок не стоит. Все креативные идеи уже были использованы… Например, введение утильсбора и безумное подорожание всех автомобилей за счет налогов и сборов. Об этом говорили все эксперты в один голос, когда зашел разговор об этих сборах. Было очевидно, что рынок просто начнет схлопываться, так как и без того была крайне тяжелая ситуация. Вот мы получили первые два месяца, когда никто ничего не покупает. А автомобили «АвтоВАЗа» сегодня стоят как квартира в небольшом провинциальном городе. Надо понимать, что это архаичные машины, двигатель там модернизированный, но модели 80-х годов прошлого века. Настоящие креативные решения, конечно, нужны. Президент говорил об этом еще несколько лет назад, что не надо пытаться догнать другие автомобильные державы, надо придумывать что-то свое. Но у нас не создается, у нас модернизируются Lada Granta и Lada Vesta», - отметил он.

По его словам, рассчитывать здесь можно только на господдержку.

«К сожалению, ничего не помогает. Возможно, там есть какие-то проекты, о которых просто не докладывают. Но за последние 20 лет завод не смог сделать глобального шага вперед. Поэтому, скорее всего, компания получит очередную господерджку, госзаказ. Но покупатель в большом объеме на эти автомобили не пересядет, даже если создать полный дефицит автомобилей», - добавил собеседник НСН.

Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.