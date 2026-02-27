Названы пять автомобилей, которые тайно сняты с производства в 2026 году

Road&Track назвал пять автомобилей, производство которых тайно остановилось. Издание обратило внимание, что несколько современных электромобилей, недавно вышедших на рынок, не будут выпускать в 2026 году, но обещают вернуть в строй в 2027-м. Среди них модели ведущих мировых автопроизводителей — Volkswagen, Audi, Hyundai и других.

© Motor.ru

Рынок электромобилей в США лихорадит, и некоторые автопроизводители нашли оригинальный способ не отказываться от тех или иных моделей окончательно, а предусмотреть для них своеобразный отпуск. В результате целый ряд громких автоновинок просто пропустят 2026 модельный год.

Главный сюрприз преподнес Volkswagen. Микроавтобус ID. Buzz, который добрался до Америки только в 2025-м, уже временно снят с производства. Официальная причина — значительные складские запасы. В VW заявили дилерам, что хотят «сосредоточить ресурсы на распродаже текущих машин», чтобы со свежими силами встретить 2027 год.

Dodge поступил жестче: на неопределенный срок отложил выпуск базовой версии электрического Charger Daytona R/T. В компании подтвердили, что в 2027-м он тоже не вернется. Более мощная версия Scat Pack пока остается в строю.

© Stellantis

© Hyundai

© Audi

© Polestar

© Volkswagen

Hyundai отправляет в годичный простой Kona Electric. В корейской компании, как и в Volkswagen, объяснили это перепроизводством: на складах достаточно машин 2025 года, чтобы покрыть спрос. Выпуск решено возобновить в июне, но сразу с 2027 модельного года.

Audi пошла своим путем: седаны и кроссоверы A6 и Q6 E-Tron просто «перешагнут» 2026 год: в компании решили, что выпустят их обновленные версии 2027 модельного года с доработанным программным обеспечением.

Наиболее сложная ситуация у бренда Polestar. Из-за пошлин, наложенных администрацией президента Трампа на ввоз машин из Китая, Polestar 2 фактически исчез с американского рынка. И хотя модель не ушла окончательно, ее возвращение ожидается не раньше 2028 года — уже в новом поколении.

Ранее Volga и Tenet вошли в список машин, разрешенных для такси в России.