Россиянам рассказали, при каком пробеге пора продавать свою машину

Автоэксперт Целиков: после 100 тыс. километров пробега машину пора продать. Согласно результатам опроса, проведенного в аудитории Telegram-каналов «Автостат», большинство респондентов (33%) считают оптимальным для продажи автомобиля пробег в 100−150 тысяч километров. В исследовании приняли участие 1392 человека.

© Motor.ru

Об этом сообщает глава аналитического агентства Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

«Каждый пятый опрошенный (21%) считает, что продавать авто пора до 100 тыс км. А каждый шестой (17%) уверен, что можно поездить и до 200 тысяч. Лишь каждый 20-й респондент (4%) считает, что пора менять авто на новое уже при 50 тысячах пройденных километрах. Кстати, раньше доля таких автолюбителей была существенно выше», — говорится в публикации.

Существует и довольно значительная группа водителей (12%), придерживающихся стратегии «ездить до упора» — пока машина еще способна самостоятельно передвигаться.

По мнению Сергея Целикова, после 150 тысяч километров даже у бережливых владельцев вложения в машину начинают расти, а вероятность дорогого ремонта становится существенно выше. При этом автомобили отличаются друг от друга, и статистика поломок у них своя.

