Автоподставы на дорогах: как не стать жертвой инспектора

Забытые знаки: временные знаки ограничения скорости после ремонта часто остаются на месте. Водители, игнорируя их, рискуют получить штраф, который сложно оспорить.

Обгон тихохода: инспекторы могут обвинить в незаконном обгоне тихоходного транспорта (например, трактора) даже при отсутствии специального знака. Водитель должен помнить, что тихоходность определяется конструкцией ТС, а не наличием знака.

Ловушки на мостах и переездах: пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на мостах, даже если разметка прерывистая. Инспекторы часто дежурят в таких местах. Также, на железнодорожных переездах водители могут ошибиться, остановившись на путях, что карается серьезным штрафом или лишением прав.