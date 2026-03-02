Автоподставы на дорогах: как не стать жертвой инспектора
Забытые знаки: временные знаки ограничения скорости после ремонта часто остаются на месте. Водители, игнорируя их, рискуют получить штраф, который сложно оспорить.
Обгон тихохода: инспекторы могут обвинить в незаконном обгоне тихоходного транспорта (например, трактора) даже при отсутствии специального знака. Водитель должен помнить, что тихоходность определяется конструкцией ТС, а не наличием знака.
Ловушки на мостах и переездах: пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на мостах, даже если разметка прерывистая. Инспекторы часто дежурят в таких местах. Также, на железнодорожных переездах водители могут ошибиться, остановившись на путях, что карается серьезным штрафом или лишением прав.
«Встречка» или разворот: разворот через две сплошные под прямым углом – это нарушение разметки. Однако, инспекторы могут трактовать это как выезд на встречную полосу, что чревато лишением прав. Освидетельствование на опьянение: важно не подписывать отказ от медицинского освидетельствования, так как это равносильно признанию вины. Недобросовестные инспекторы могут использовать несертифицированные алкометры или запугивать водителей, чтобы склонить их к «решению вопроса на месте».