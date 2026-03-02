Что нужно знать о рисках запуска автомобиля с толкача.

Избегайте запуска автомобиля с толкача, так как это может негативно сказаться на электронике и автоматической коробке передач. Старый метод запуска двигателя, который был надежен для автомобилей с карбюраторными двигателями, теперь может привести к значительным финансовым затратам.

Пока двигатель не работает, масляный насос не циркулирует масло, из-за чего компоненты трансмиссии начинают работать в условиях сухого трения, что приводит к их быстрому износу. Кроме того, при успешном запуске двигателя происходит резкий скачок напряжения от генератора.

Автоэлектрики сходятся во мнении, что попытка сэкономить на услугах эвакуатора может обернуться крупными расходами на капитальный ремонт в будущем.

