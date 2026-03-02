Назван неочевидный способ продлить жизнь зимним шинам

Покупка зимней резины – ощутимая статья расходов в обслуживании автомобиля.

Поэтому в продлении ресурса шин заинтересован каждый автомобилист. Однако не только неправильная эксплуатация снижает ресурс шин, но и неправильное их хранение.

Эксперт Константин Ершов дал ценные советы по сезонному хранению зимних шин, следуя которым, вы сможете сократить срок их замены почти вдвое.

Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России:

– Многие автовладельцы уверены, что зимняя резина служит столько, сколько заявлено производителем. Но на практике срок её жизни часто сокращается вдвое – и причина в элементарных ошибках.

Главные враги шин – солнце, жара и перепады температуры. Когда колёса зимуют на балконе или в неотапливаемом гараже, где градусник скачет от минуса к плюсу, резина теряет эластичность, покрывается трещинами и буквально «стареет». Отдельная ошибка – хранение шин в герметичных пакетах. Без доступа воздуха на внутренней поверхности появляется конденсат, из-за которого корд разрушается.

Чтобы резина прожила не три, а шесть сезонов, хранить её нужно в сухом, прохладном и тёмном месте. Идеальный вариант – специализированное шинное хранилище. Если его нет – тщательно мойте колёса, сушите и укладывайте горизонтально, не штабелируя друг на друга.

Резине вредят не только жара и агрессивная езда, но и резкие перепады температур. Например, когда машина целый день стоит на морозе, а потом быстро прогревается на парковке в тёплом торговом центре. Такие циклы старят материал, и лучше их избегать.

Не забывайте проверять давление: зимой недокачанные шины быстрее изнашиваются и перегреваются. Регулярно делайте балансировку и сход-развал – даже небольшое отклонение углов установки колёс приводит к неравномерному износу протектора.

Зимняя резина – не расходник, а элемент безопасности. Если относиться к ней с вниманием: хранить без солнца и влаги, ездить без рывков, следить за давлением и прикатывать новые комплекты, срок службы увеличится с трёх сезонов до пяти-шести. А значит, колёса отплатят вам уверенностью и надёжностью на зимней дороге в будущем.