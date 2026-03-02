«За рулем» рассказал, как найти добротный кроссовер Nissan Juke с пробегом.

Рассказывая о малоликвидных кроссоверах с пробегом, эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев включил в подборку всего один японский автомобиль.

Действительно, малый спрос на вторичке при бросовых ценах — это чаще всего не про «японцев».

Однако Nissan Juke в этом ряду стоит особняком: рестайлинговые машины первого поколения в возрасте 8-10 лет и при совершенно «детских пробегах» (средний по рынку – 95 тысяч км) отдают за цену около 1,3 млн рублей. И все равно их не берут! В чем же секрет?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Основная причина низкого интереса к подержанным Джукам – недостаток практичности. Это забавная, но слишком компактная машина с крохотным багажником (по нашим замерам – 180 л). Покупать его только ради клиренса 180 мм? Простите, но у Renault Sandero Stepway дорожный просвет составляет 195 мм, груза он вмещает больше, продается дешевле, и у него гидроавтомат.

Подавляющее большинство Джуков на вторичке имеют передний привод и вариатор Jatco JF015E, который тоже отпугивает аудиторию.

Полноприводная версия при топовом 190-сильном моторе (с вариатором) – такая же редкость, как и механическая коробка передач: пять машин на сотню. И кстати, Джуки с МКП на вторичке ценятся выше, чем с вариатором.

Так что теперь, если все же присматриваетесь к этому красавчику, вы точно знаете, какая версия вам нужна.