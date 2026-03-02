Могут ли наказать за оскорбления в российских автобусах

Жалобы на грубость водителей автобусов поступают в комитет транспорта Ставрополя регулярно. Почти все автобусы теперь оборудованы камерами, но разобраться в конфликте очень сложно.

Руководитель ведомства Дмитрий Щербаков рассказал, как чиновники работают с такими обращениями и почему виноватыми часто оказываются обе стороны.

По словам главы комитета, камеры в салонах действительно помогают увидеть объективную картину произошедшего. При получении жалобы специалисты привлекают перевозчика, который проверяет записи и устанавливает зачинщика ссоры.

– Чаще всего записываются, и можно будет увидеть на самом деле причину конфликта и реально кто виноват: пассажир или водитель, – пояснил Дмитрий Щербаков.

Однако главное условие для разбирательства – правильно оформленное обращение. Пассажир обязан указать номер автобуса и точное время инцидента. Без этих данных найти запись практически невозможно.

Чиновник привел свежий пример: в комитет поступила жалоба от дочери пенсионерки, которую, по словам заявительницы, некорректно обслужили в автобусе. Но номер транспортного средства женщина не записала – передаёт newstracker.ru.

Несмотря на отсутствие ключевой информации, специалисты связались с перевозчиком и организовали прямой диалог компании с заявительницей. В итоге представитель перевозчика принес извинения за поведение сотрудника и пообещал провести с водителями профилактическую работу.

– Перевозчик от своего лица принес извинения за поведение. А дальше уже будет выяснять и уже проводить свою работу с водителями, – рассказал Щербаков.

Глава комитета транспорта подчеркивает: конфликты в автобусах редко бывают односторонними. Камеры фиксируют не только хамство водителей, но и неадекватное поведение пассажиров, которые нередко сами провоцируют скандалы.

– Все мы люди, попадаются и пассажиры, будем так говорить, которые провоцируют на подобные действия, – отметил Дмитрий Щербаков.

При этом он не снимает ответственности и с водителей, чья работа связана с колоссальными нагрузками. Однако единственный способ навести порядок в транспорте – четко фиксировать детали инцидента и сообщать о них перевозчикам, напоминают в комитете. Без номера автобуса и времени даже самые современные камеры остаются бесполезными.