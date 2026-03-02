Названы лучшие китайские автомобили до 3 млн рублей

Автоэксперт Ковалев назвал лучшие китайские автомобили по цене до 3 млн рублей
Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал "Российской газете" лучшие китайские машины по цене до 3 млн рублей.
"Одним из самых "безопасных" вариантов будет кроссовер Haval Jolion. Он хорошо адаптирован для России, не имеет проблем с запасными частями, удачно вписан в транспортный налог, предлагает достаточный запас пространства в салоне, а его верхние комплектации предусматривают полный привод и широкий спектр оснащения, включая пакет активных ассистентов водителя. Данный автомобиль уже успел показать себя достаточно надёжным и ликвидным. Одним из самых интересных вариантов китайских автомобилей с пробегом в данной ценовой категории я бы назвал кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Такие автомобили предлагают 7-местный салон с достаточным запасом пространства и набором трансформаций для большей части семей. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель. И, что немаловажно, Tiggo 8 Pro Max оснащается системой полного привода", - отмечает специалист.
