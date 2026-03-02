Эксперт перечислил преимущества машин марки Volga

Эксперт Ковалёв перечислил преимущества машин марки Volga. В ближайшие месяцы на российском рынке начнутся продажи автомобилей под возрождённым автобрендом «Волга», сборка которых будет налажена на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda и Volkswagen. Какими плюсами обладают транспортные средства восставшего производителя, объяснил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалёв.

© Quto.ru

«Ярких преимуществ у Volga нет. С другой стороны, в модельном ряде марки присутствует кроссовер K50. Он создан на основе удачного с точки зрения дизайна, силовой установки и оснащения кроссовера Geely Monjaro, который к тому же обладает хорошей репутацией у нас в стране», — отметил эксперт.

При этом специалист отметил, что в итоге спрос будет зависеть от стоимости транспортных средств. На данный момент предпосылок для заметной разницы между машинами Geely и Volga нет, но отечественные автомобили могут стать для покупателей доступнее за счёт льгот по СПИКу и компенсации утильсбора.

Впрочем, он пояснил, что для этого необходимы крупные инвестиции в углубление локализации, расширение технологических процессов и использование российских материалов и компонентов.

«Поэтому некоторое снижение стоимости можно ожидать разве что на определенной дистанции. А на старте продаж цены могут практически полностью совпадать с машинами Geely», — считает Ковалёв.

По оценке эксперта, ежегодно в нашей стране будет продаваться от 40 до 60 тыс. машин. Бестселлером марки в России может стать кроссовер К50, на паркетниках К40 будет останавливать выбор меньшее количество россиян, а наименьшим спросом будут пользоваться седаны C50.

Продажи автомобилей марки Volga на российском рынке начнутся не ранее III квартала 2026 года.