Как ускорить замену колес с помощью стандартных деталей

Предлагаю крутить винт ромбического домкрата с помощью стандартных деталей.

Я разобрал карданчик из старого набора головок ½ дюйма. Прикрепил болтом к домкрату и вращаю винт трещоткой из того же набора. В зависимости от того, какая трещотка будет использоваться, можно взять одну или другую часть карданчика.

Е. Гончаров, Новосибирская область

