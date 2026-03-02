Момент важнее мощности: чем удивляет подешевевший Omoda C7.

Пока маркетологи рапортуют о снижении цен на 230 тысяч рублей, инженеры продолжают адаптировать Omoda C7 к российским реалиям. Под капотом подешевевшей версии – 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил.

Казалось бы, скромно, особенно на фоне мировых модификаций с 1,6-литровым двигателем на 183 л.с. Однако эксперты уверяют: в городе лишние лошади не нужны, потому что важен крутящий момент. А здесь он составляет 275 Нм – хватает для уверенных обгонов в плотном потоке.

Главный козырь «семерки» – подвеска. Журналисты, сравнивавшие Omoda с Honda CR-V, признали: китайцы наконец научились настраивать шасси под российские дороги. По энергоемкости C7 вплотную приблизился к Renault Captur – отлично «утюжит» неровности и не взбрыкивает на «лежачих полицейских». Добавьте сюда семь подушек безопасности, систему кругового обзора 540° с «прозрачным капотом» и адаптивный круиз-контроль – и становится понятно, почему даже со скидкой в 230 тысяч машина не выглядит дешевкой.

Все версии 2025 года, попавшие под распродажу, оснащены семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Этот агрегат уже хорошо знаком российским водителям по другим моделям Chery и считается надежным при своевременном обслуживании. Так что снижение цены никак не сказалось на технической начинке – покупатели получают тот же автомобиль, что и месяц назад, но заметно дешевле.

