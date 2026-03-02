Volkswagen T-Cross завезли в РФ по параимпорту – от 1,3 млн рублей.

В то время как официально представленные в России китайские кроссоверы B-сегмента уверенно перешагнули двухмиллионный рубеж, компания из Владивостока привезла компактный Volkswagen T-Cross по цене практически вдвое ниже.

Самый бюджетный вариант новинки оценили всего в 1,3 млн рублей, и это предложение «под ключ» из Японии.

За эти деньги покупатель получает праворульный автомобиль в версии Active, который может похвастать вещами, не свойственными бюджетникам: светодиодной оптикой, двухзонным климатом и камерой заднего вида. Автомобиль оснащен турбомотором 1.0 TSI (116 сил) и роботом DSG.

Альтернативой выступают машины из Китая. Они уже леворульные, а ценник стартует от 1,4 миллиона, но и оснащение интереснее – например, можно найти версию с панорамной крышей и кожаным салоном в трех вариантах расцветки.

Правда, техника у «китайцев» иная: надежный атмосферник 1.5 (110 сил) в паре с классическим автоматом.