Почему панорамный люк может выйти из строя

Панорамные люки, в отличие от панорамных крыш, требуют от водителя периодического внимания, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

© audi

Панорамная крыша состоит из специального поликарбоната или закалённого стекла, отметил специалист.

«Такая крыша не оказывает серьёзного влияния на безопасность при перевороте автомобиля, так как нагрузку на себя принимают усиленные стойки кузова. Немного увеличивает вес автомобиля», — поделился он.

Само стекло, как правило, вклеено, имеет уплотнительную резинку и практически никогда не протекает со временем, если не было заводского брака или повреждений, продолжил эксперт.

«По принципу устройства она схожа с лобовым или задним стеклом. А вот панорамный люк, в отличие от панорамной крыши, уже более сложное изделие. Основная сложность состоит в механизме открывания люка, громоздкости конструкции и весе», — отметил он.

По его словам, панорамный люк может начать протекать в процессе эксплуатации, чаще всего это связано с редким обслуживанием.

«Многие производители не указывают в инструкции необходимость чистки дренажных каналов, смазывания направляющих и уплотнителей люка, проверки тросов привода. Со временем без обслуживания люк может начать протекать», — предупредил он.

В это же время электромотор может заклинить в открытом положении, а закрыть люк вручную у большинства автомобилей невозможно, пояснил Ладушкин.

Также он добавил, что автомобили с панорамным люком либо крышей не стоит покупать в регионах, где, например, может быть сход камней с гор.

