Автоэксперт назвал единственный выход для сохранения ведущих немецких автоконцернов

Автоэксперт Кадаков: немецкому правительству уже пора бы серьезно помогать автопрому. Руководитель Института мировой экономики в Киле Мориц Шулярик предупредил, что к 2030 году BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen рискуют исчезнуть в нынешнем виде, если не изменят подход к работе. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение по этому поводу в своём Telegram-канале.

«Ситуация чем-то похожа на передел рынка производителей сотовых телефонов: когда могущественные Nokia, Sony Ericsson и Motorola схлопнулись под давлением новых игроков рынка», — отметил эксперт.

Кадаков не разделяет столь пессимистичных прогнозов, однако подчёркивает: немецким властям давно пора всерьёз поддержать отечественный автопром, а не относиться к нему лишь как к источнику дохода.

До этого журнал Motor писал, что свои выводы Шулярик основывает на анализе текущей ситуации в европейском автопроме. По его мнению, отрасль ждут ещё более сложные времена: сочетание электрификации, цифровизации и глобальной конкуренции ведёт к фундаментальным изменениям. Прежние ориентиры к концу десятилетия потеряют актуальность.

Экономист уверен, что немецкие автогиганты мыслят традиционно и делают ставку на качество и инженерию. Однако они столкнутся с серьёзным технологическим и политическим давлением, которое поставит под сомнение их прежнюю бизнес-модель. В будущем ключевую роль будут играть развитие программного обеспечения, внедрение искусственного интеллекта и автономное вождение.

