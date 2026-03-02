$77.1790.73

Названы лучшие китайские автомобили до трех миллионов рублей

Lenta.ru

Лучшие варианты среди китайских машин стоимостью не дороже трех миллионов рублей перечислил «Российской газете» автомобильный эксперт Александр Ковалев.

Одним из наиболее надежных и практичных решений, по мнению специалиста, является кроссовер Haval Jolion.

«Он хорошо адаптирован для России, не имеет проблем с запасными частями, удачно вписан в транспортный налог, предлагает достаточный запас пространства в салоне, а его верхние комплектации предусматривают полный привод и широкий спектр оснащения, включая пакет активных ассистентов водителя», — аргументировал эксперт.

Кроме того, модель сохраняет высокую ликвидность, отметил он.

Среди автомобилей с пробегом Ковалев оценил кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, семиместный салон которого идеально подойдет для больших российских семей. Двухлитровый двигатель и наличие системы полного привода в совокупности с ценой до 3 миллионов рублей делает этот вариант одним из самых интересных на вторичном рынке, уверен специалист.

