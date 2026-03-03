Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал "Российской газете" о том, с какими моделями будут конкурировать новые "Москвичи". Накануне, напомним, стало известно, что "М70" выходит на рынок в двух комплектациях. Их стоимость - 2 689 000 и 3 209 000 рублей с учетом выгод и спецпредложений. Единственная версия "М90" стоит от 3 855 000 рублей.

"Если смотреть на цены с учетом спецпредложений, то машины находятся в рынке. По каким-то основным характеристикам они лучше конкурентов в этом ценовом сегменте, по каким-то хуже. Поэтому выбор за покупателем. Какие характеристики ему более интересны, и доверяет ли он бренду "Москвич" больше, чем его китайским конкурентам. Среди соперников можно выделить Tenet T8, Jaecoo J7, J8, Geely Atlas, GAC GS4, Exeed TXL, Hongqi HS3, Changan CS75 Plus", - отметил специалист.

Старт продаж новых кроссоверов "Москвич" линейки "М" запланирован на начало марта 2026 года. Модели будут доступны в 60 дилерских центрах.