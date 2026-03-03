Названы неожиданные странности самой популярной в России модели Zeekr

Zeekr 001 долгое время был лидером на российском рынке новых электрокаров. Несмотря на то, что многие обладатели автомобиля называют его «достойным соперником» BMW, Porsche и Mercedes-Benz, есть и те, кто заметил неожиданные странности в ходе эксплуатации. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru.

Пользователь по имени Андрей столкнулся с нестабильной работой электроники. По его словам, осенью стеклоочистители самопроизвольно включались на сухом стекле, издавая сильный визг. Чуть позже произошло перегорание предохранителей, а с наступлением холодов различные датчики начали непредсказуемо работать. Например, функция массажа активировалась спонтанно, а двери отказывались открываться. Однажды, забыв включить режим «Снег», он почувствовал, как машину начинает сильно заносить в стороны.

«Но спасибо дилеру, в итоге все решили полной перезагрузкой системы», — сообщил Андрей.

Автовладелец Денис признался, что так и не смог привыкнуть к алгоритму открывания дверей. За несколько тысяч километров пробега у него возникли и другие вопросы. После запуска двигателя рулевая колонка и водительское кресло не всегда возвращались в заданные положения. Настройки сидений также не позволили добиться желаемого комфорта. После незначительного происшествия в пробке, где пострадало крепление левого зеркала, выяснилось, что найти новую деталь практически невозможно. В одном из сервисов ему озвучили срок ожидания около трех месяцев. «С запчастями реально проблема на них. Так просто прийти и купить не выйдет», — посетовал водитель.

«Что касается Zeekr 001, то, если кратко, им очень удобно пользоваться. Он дает ощущение стабильного и продуманного автомобиля. У него не меняется характер поведения и работы оборудования и компонентов в зависимости от каких-то непонятных факторов (погода, температура, влажность, положение планет, фаза луны), он предсказуем и понятен», — написал Роман и тут же указал свои претензии к модели.

Главным разочарованием стали двери с сервоприводами. По мнению водителя, эта функция, призванная удивлять, в реальности создает неудобства. Двери открываются и закрываются слишком медленно, а нижняя кромка часто цепляет препятствия. Особенно опасна ситуация при сильном боковом ветре или уклоне — автоматика не может распознать намерение человека, пытаясь одновременно открыть и закрыть проем. К подвеске у Романа тоже нарекания — при наезде на яму или кочку на высокой скорости она пробивается из-за недостатка энергоемкости.

«Плюс очень большие и тяжелые колеса, очень большая "подрессорная масса", поэтому, когда машина на скорости попадает на маленькие кочки, колесо делает несколько колебательных движений (как будто амортизатор вытек)», — подытожил Роман.

