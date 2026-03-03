Чем чревата покупка дешевого премиум-седана

Названы плюсы и минусы подержанных премиальных легковушек.

Многие автомобили премиальных марок быстро теряют стоимость, и к 8–10 годам их цены становятся более-менее демократичными. В большей степени это касается больших седанов – Mercedes-Benz E‑класса и BMW 5‑й серии, например, за десять лет теряют до 70% начальной цены. Но и среди «мелких» тенденция такая же.

Так, популярная «трешка» BMW через 8–10 лет по цене выравнивается с Kia Cerato, который при тех же размерах заметно проще по конструкции и оснащению. Что же брать – BMW или Kia? Коллективный разум полагает, что Kia – более рационально. Но ведь BMW тоже хорошая машина!

Может, стоит еще раз взвесить все плюсы и минусы? В конце концов, покупают же и более неходовой товар – и ездят на нем.

Первый несомненный плюс «премиума» – престиж. Конечно, с выходом нового поколения предыдущее автоматически устаревает, выпадая из числа модных. Но всё равно есть четкое понимание, что Kia не ровня BMW. Многим это важно.

Уровень комфорта даже через 8–10 лет достаточно высок, и материалы салона, как правило, сохраняют свежесть (хотя есть исключения). Электроника несовременная? Не всегда это недостаток.

У «премиума» обычно очень живучая ходовая часть и стойкие к тяготам жизни мелочи – моторчики печки, замки дверей, обогрев сидений. На многих машинах минимум до 100–150 тысяч км ничего не ломалось. Это зиждется на изначальном качестве компонентов и сборки.

Кузов защищен от коррозии достойно, и если машину не били (или били, но толково восстановили), то к 8–10 годам ржавчины быть не должно. Разве что хром зашелушится. Владельцы премиальных моделей, по статистике, чаще склонны к дополнительной защите металла – вплоть до молекулярных технологий детейлинга.

В плюсы можно добавить еще пару позиций (уровень безопасности, например), но очевидно, что они в конечном итоге перекрываются минусами. Иначе рыночная цена была бы другой.

Главный – стоимость содержания. Кому доводилось менять поврежденную фару Мерседеса, тот понимает. Обслуживание и ремонт «премиума» после 100 тысяч км по-любому дороже, чем Kia. Во‑первых, дороже сами запчасти. Во‑вторых, сервисные нормочасы – по крайней мере в специализированных центрах.

То, что вполне по карману первому и второму владельцу, часто напрягает последующих. Ведь по мере роста пробега неизбежно что-то придется чинить. Самый скверный случай – поломка мотора или трансмиссии, можно налететь на огромные расходы.

Переусложненные, насыщенные инновациями двигатели – норма для «премиума». Что особенно видно по «немцам». Внятного объяснения, почему производители идут таким путем, не вижу. Ведь в экологические нормы можно уложить и незатейливые атмосферные моторы. К примеру, в 2018–2019 годах в Германии официально продавали Ладу Весту – соответствовала нормам Евро‑6.

Совсем уж безнадежных машин в премиальном сегменте нет. Все модели по-своему интересны, некоторые, как показала жизнь, ­наделены незаурядным ресурсом.

Репутация их отчетливо отражена в ценах. В частности, после 8–10 лет Lexus чуть ли не вдвое дороже любого из немецких прямых конкурентов при схожих пробегах. Хотя новым был дешевле.

Однако и среди «немцев» есть адекватные варианты. Риск же купить машину со скрытыми дефектами, которые вылезут через месяц-другой, для всех марок одинаков.

Потому есть смысл учитывать статус конкретного продавца – крупный дилер предпочтительнее незнакомого частника. Наверное, будет дороже, но и история машины прозрачнее, и дилерская гарантия спокойствия добавляет. Для «премиума» это ценные бонусы.