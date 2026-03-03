Названы топ-5 надежных седанов в РФ до 2,5 млн рублей

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев провел исследование и подготовил сравнительный рейтинг лучших подержанных седанов премиум-класса стоимостью от 1,5 до 2,5 млн рублей. В выборку попали автомобили возрастом 8-10 лет с пробегом не более 200 тысяч километров.

© Российская Газета

Лидером списка стал Lexus IS. При медианной стоимости от 2,2 до 4 миллионов рублей и пробеге около 112 тысяч километров владельцы этих автомобилей сталкиваются только с заменой расходных материалов. Большинство предложений на вторичном рынке - это заднепроходные версии с двухлитровым мотором.

Главным конкурентом Lexus IS по управляемости назван Jaguar XE. При схожей стоимости и пробеге около 120 тысяч километров эти седаны радуют великолепной подвеской и управляемостью. Однако запчасти для Jaguar дороги даже по премиальным меркам, а многие детали сложно найти в продаже.

Шестое поколение BMW 3-й серии после рестайлинга можно найти по цене от 1,4 до 5 миллионов рублей, а средний пробег составляет 126 тысяч километров. Почти половина машин на вторичном рынке оснащены полным приводом. Эксперт предупреждает о большом количестве мелких проблем, с которыми грозит столкнуться новоиспеченный владелец, и отсутствии атмосферных бензиновых моторов.

Genesis G70, продававшийся с 2017 года, сегодня оценивается в 1,8-3,5 миллиона рублей при среднем пробеге 115 тысяч километров. Владельцы жалуются на тесноту второго ряда, маленький багажник и дороговизну запчастей. Однако к надежности и коррозионной стойкости претензий у них нет.

Замыкает рейтинг Audi A4. Предложения на вторичном рынке начинаются с 1,7 миллиона рублей и доходят до 4 миллионов. Средний пробег составляет всего 101 тысячу километров, 40% машин имеют полный привод. Эксперт обращает внимание на потенциальные проблемы с роботизированной коробкой передач, которая при поломке может запросто разорить владельца.

Ранее "РГ" рассказывала о топ-5 самых надежных авто в бюджете до 300 тысяч рублей.