Чем грозит ранняя весна для автомобиля

Несмотря на потепление, морозы еще могут вернуться в города средней полосы России, ближайшие пара недель могут стать серьезным испытанием не только для автомобилистов, но и для их автомобилей. Портал "Автовзгляд" рассказывает, в связи с этим, чем опасна для машин ранняя весна.

Одна из главных неприятностей установившейся погоды для автомобилистов - регулярные перепады температуры и особенно - скачки через ноль. Такие природные метаморфозы нередко приводят к образованию конденсата в автомобиле. Он может образоваться повсеместно - от бензобака до удаленных полостей и ниш.

Также нужно быть готовым к длительному пуску двигателя дивиться. Ему тяжело, несмотря на устойчивый "плюс". Из-за перепадов температур и долгого простоя зимой емкость батареи снижается. Напряжение на заряженном АКБ должно быть 12,7-12,9 В. Эти показатели будет не лишним проверить. Холодный электролит хуже проводит ток, стартеру не хватает мощности.

Кроме того, именно в марте водители могут увидеть неприятные подтеки на пластике отделки и потолке. Это результаты подтекания люков, лобовых стекол и прочих некогда герметичных соединений. В таком случае следует как можно скорее обратиться за помощью к профессионалам или взять дело в свои руки, иначе через пару недель тонкая струйка превратиться в поток.

Также весной нужно очень внимательно относиться к звукам и запахам в салоне: конденсат и вода с улицы попадают на проводку, на платы, на другие элементы электронного контура ТС, что обязательно вызовет неполадки и траты. Заметив мигание лампочек, фантомные появления аварийной индикации и ошибок на приборной панели, нужно осмотреть косу проводов и блок предохранителей в пассажирском отсеке: его регулярно заливает по весне.

Необходимо обратить внимание также и на очаги коррозии, если они появились. Сколы, царапины и потертости, полученные за зиму, начинают оперативно покрываться рыжей коркой коррозии, толсто намекая на необходимость кузовного ремонта.