Могут ли парковочные конфликты обернуться уголовным делом

Депутат Чаплин напомнил о штрафах за блокировку чужого автомобиля.

Блокировка чужого автомобиля считается созданием препятствий для движения. Нарушение влечёт штраф до 3 тыс. рублей, эвакуацию машины и даже риск уголовного преследования при порче имущества, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Блокировка чужого автомобиля, из‑за которой водитель не может выехать с парковки, с точки зрения закона приравнивается к созданию помех для движения.

Об этом в интервью RT напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он указал, что ответственность за такое нарушение предусмотрена статьёй 12.19 КоАП РФ. Размер штрафа зависит от региона: в большинстве субъектов России он составляет 2 тыс. рублей, в Москве и Санкт‑Петербурге действует повышенная планка — 3 тыс. рублей.

Помимо административного взыскания автомобиль нарушителя могут задержать и отправить на специализированную стоянку. В этом случае владельцу придётся дополнительно заплатить за услуги эвакуации и хранение машины.

Чаплин обратил внимание, что при парковочных конфликтах важно не выходить за рамки закона. Попытки самостоятельно убрать мешающую машину — сдвинуть её, отбуксировать тросом или вскрыть — могут быть расценены правоохранительными органами как уголовно наказуемые действия.

Нередко в порыве раздражения водители портят чужое имущество, прокалывают колёса, бьют стёкла, царапают кузов. В зависимости от размера причинённого ущерба такие действия могут повлечь штраф либо лишения свободы сроком до двух лет.

В качестве первого шага депутат рекомендует осмотреть автомобиль, перекрывший выезд. Многие водители, понимая, что могут создать неудобства, оставляют под лобовым стеклом номер телефона для связи. Ещё один инструмент — мобильное приложение «Госуслуги Авто», в котором с 2025 года доступна функция отправки сообщений владельцу по госномеру машины.

Система позволяет анонимно уведомить автовладельца о том, что его транспортное средство блокирует проезд, мешает движению или, возможно, имеет техническую неисправность.

Если связаться с собственником не удалось и проблема не решена, Чаплин советует обращаться в ГИБДД по телефонам 102 или 112. Перед звонком он рекомендует зафиксировать ситуацию на фото и видео так, чтобы было очевидно: выезд действительно полностью перекрыт и манёвр невозможен. Оператору необходимо сообщить точный адрес, марку, цвет и регистрационный знак автомобиля‑нарушителя.

Сотрудники полиции могут связаться с владельцем по базе данных либо направить на место наряд. Прибывший инспектор оформляет протокол об административном правонарушении, после чего возможно привлечение эвакуатора для перемещения машины на штрафстоянку.