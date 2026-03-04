Автоэксперты оценили значимость для России поставок запчастей из ОАЭ

Из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию поставляются запчасти для иномарок, но это не единственный источник данной продукции, рассказали в беседе с RT опрошенные автоэксперты.

Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков отметил, что из ОАЭ в Россию шли разные запчасти, в том числе для немецких и японских автомобилей.

«Что собой представляли объёмы — трудно сказать. Сейчас вряд ли кто-то может сделать прогноз. Мы не знаем, что там будет дальше происходить. Но сейчас я не вижу каких-то проблем с поставками запчастей», — поделился он.

Если этот конфликт затянется, тогда можно будет говорить о чём-то более существенном, добавил Кадаков.

«Сейчас исключительно могут быть спекулятивные вещи, которые, возможно, смогут повлиять на цены. Но ОАЭ — это один из многих поставщиков автозапчастей», — пояснил он.

Автозапчасти и немалое количество машин идут в Россию из ОАЭ, продолжил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«ОАЭ — это некий безналоговый хаб, который находится в порту. Бесспорно, какое-то количество автозапчастей не сможет оттуда к нам попасть... придётся выбрать другой путь в Россию», — объяснил он.

По его словам, ранее логистика осуществлялась с помощью паромов, которые шли из ОАЭ в Иран, далее был сухопутный маршрут, после чего продукция доставлялась в Россию.

«Пока идут боевые действия, мы можем получить где-то задержки. Но ОАЭ — это не единственный источник поступления запчастей. Трагедии не случится. Но те, кто уже заказал, могут испытывать трудности с получением товара», — допустил он.

Через какое-то время, вероятно, ситуация нормализуется, подытожил Хайцеэр.

