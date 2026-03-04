Названы пять самых дорогих автомобилей России

Эксперты назвали пять самых дорогих автомобилей на российском рынке.

Российский премиум-сегмент окончательно стал китайским. Глава РОАД Олег Мосеев в своем Telegram-канале представил рейтинг пяти самых дорогих новых автомобилей, официально продаваемых в стране.

Топ-5 возглавил гибридный внедорожник M-Hero I, который даже после гигантской скидки в полтора миллиона рублей оценивается в 14,5 миллиона. Второе место занял Tank 700 Edition One с ценником 13,1 миллиона — на него дисконтов не предусмотрено.

Далее расположились гибридные кроссоверы Lixiang L9 (11,4 млн), Lixiang L7 (10 млн) и Wey Business Lounge (8,6 млн). Последнему скидка также не полагается, что говорит о стабильном спросе на премиальный минивэн. Примечательно, что все модели в списке представляют китайский автопром, который после ухода европейских, японских и корейских брендов прочно оккупировал высший ценовой сегмент.

M-Hero I, например, оснащается двумя электромоторами и 1,5-литровым турбогенератором суммарной мощностью 544 лошадиные силы, а его запас хода достигает 700 километров. Tank 700 Edition One — настоящий монстр весом под 3,5 тонны, с 517 силами под капотом и опцией «звездное небо» из 1200 светодиодов на потолке . Китайцы явно делают ставку не только на габариты, но и на уровень роскоши, способный конкурировать с признанными грандами.

Особый интерес вызывают размеры скидок, которые дистрибьюторы готовы предоставлять на топ-модели. M-Hero I теряет в цене 1,5 миллиона, Lixiang L9 — почти 600 тысяч, а L7 — около 530 тысяч. Эксперты связывают такую щедрость с высокой рентабельностью и попытками удержать покупателя в условиях жесткой конкуренции внутри самого китайского премиума. При этом Lixiang не так давно поднимал цены на свои кроссоверы — в январе флагманский L9 прибавил в стоимости до 190 тысяч рублей, но затем компенсировал это специальными предложениями.

Рынок дорогих автомобилей в России продолжает демонстрировать аномальный рост. По данным аналитиков, спрос на машины стоимостью свыше 7 миллионов рублей увеличился втрое, а их доля достигла 9 процентов.

Парадоксально, но чем выше цены, тем активнее раскупают премиум. В этих условиях китайские бренды чувствуют себя уверенно, постепенно вытесняя из памяти российских богатых покупателей образы Range Rover и Mercedes-Benz G-Class, которые теперь уступают место иероглифам на шильдиках.

