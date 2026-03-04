Как найти машину с крепким «автоматом» при бюджете в 400 тысяч рублей

Журнал Motor назвал пять автомобилей с надёжным автоматом за 400 тысяч рублей. Ещё сравнительно недавно покупать подержанный автомобиль с двумя педалями вместо трёх считалось верхом безрассудства. Сегодня такие страхи прошли, так как уже известно, какие модели не принесут особенных хлопот при аккуратной эксплуатации. Редакция журнала Motor составила список из пяти непопулярных, зато крепких по части автоматической трансмиссии вариантов.

© Motor.ru

Эксперты давно отмечают надёжность автоматических коробок передач Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, а также их производных — Skoda Rapid и Kia Rio, соответственно. Но эти модели непросто купить, имея ограниченный бюджет: самые дешёвые машины, как правило, убиты жёсткой эксплуатацией.

Но есть куда менее востребованные широкой публикой, а потому более простые для подбора экземпляры: на досках объявлений можно найти крайне привлекательные седаны и хэтчбеки сравнительно свежих годов выпуска и с относительно небольшими пробегами. Ниже — их список.

© Toyota

Toyota Yaris II и Aisin U340E (2005−2012 гг.)

Aisin U340E считается поистине легендарной разработкой: этот гидроавтомат способен пережить мотор, с которым агрегатирован, нередко проходя более 300−400 тыс. км без серьёзного вмешательства. При своевременной замене масла ресурс впечатляет.

Из минусов стоит отметить лишь сравнительную нерасторопность переключений, но этот недостаток точно стоит простить за фантастическую надёжность агрегата. Что касается машин, то этим «автоматом» кроме маленького «Яриса» также оснащались более крупные Corolla и Auris: их проще найти на рынке (выбор шире), но цены на них будут выше.

© АвтоВАЗ

Lada Granta и Jatco JF414E (2013−2022 гг.)

В 2012 году АвтоВАЗ оснастил «Гранту» классической гидромеханической трансмиссией именитой марки Jatco: с японским «автоматом» тогда состыковали 16-клапанный мотор объёмом 1.6 литра мощностью 98 л.с.

Коробка передач обладает очень большим ресурсом, высокой ремонтопригодностью и простой конструкцией. А главный минус — низкое расположение штампованного картера «четырёхступки»: дорожный просвет составляет официальные 160 мм, но до поддона АКПП расстояние ещё меньше, поэтому стоит быть аккуратнее на бездорожье.

Кстати, вместо «Гранты» также можно рассмотреть родственные автомобили марки Datsun — седан on-DO или хэтчбек mi-DO, которые могут предложить абсолютно аналогичный силовой агрегат.

© Nissan

Nissan Tiida и Jatco RE4F03A (2007−2013)

Ещё один классический «гидротрансформатор», который можно охарактеризовать словами «сделано на совесть», притом сделано давно — первые образцы датированы 1990-м годом.

Правда, опрошенные редакцией журнала Motor специалисты отметили одну особенность: со временем, по мере износа, «автомат» может начать «пинаться» при смене передач. В большинстве случаев проблема решается регулировкой тормозной ленты, а не капитальным ремонтом.

На всех «Ниссанах» (Almera Classic, Note и Tiida) агрегат ходит долго, а в случае серьёзной поломки проще купить контрактный, чем ремонтировать старый — их цена на разборках составляет около 50 тыс. рублей.

© Skoda

Skoda Fabia II и Aisin Warner TF-61SN (2006−2014)

Агрегат является совместным продуктом Aisin и Volkswagen, где немецкая сторона отвечала за систему охлаждения, агрегатирование и настройки блока управления.

К моменту появления второй «Фабии» шестиступенчатый Aisin Warner TF-61SN успел переболеть всеми возможными болезнями, став вполне надёжным вариантом. «Автомат» можно встретить на многих моделях марок Audi, BMW, Ford, Saab, SEAT, Volkswagen и даже BAW, но именно Skoda Fabia II будет наиболее свежей и недорогой.

© Hyundai

Hyundai i20 и Hyundai A4CF1 (2010−2015)

Агрегат A4CF1 ведёт свою родословную от трансмиссий Mitsubishi, но был самостоятельно доработан инженерами Hyundai. Он массово встречается на самых разных автомобилях корейских марок тех лет.

На пробегах после 150 тыс. км простенькая «четырёхступка» при смене ступеней может огорчать задумчивостью и толчками, но продолжать работать. И работать очень даже долго, особенно если не забывать менять в ней масло.