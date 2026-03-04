Consumer Reports назвал пять самых надежных пикапов с пробегом

Приобретение подержанного пикапа требует внимания к его долговечности и потенциальным расходам на ремонт. Американское издание Consumer Reports составило список пяти наиболее надёжных моделей с пробегом, каждая из которых имеет свои сильные стороны и небольшие эксплуатационные нюансы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota

Ford Maverick, рекомендуемый для покупки в версиях 2023–2025 годов, привлекает компактными габаритами и хорошей управляемостью, хотя иногда возникают незначительные проблемы с тормозами и трансмиссией. Honda Ridgeline, доступная в модельных годах 2009, 2013, 2020–2021 и 2023, отличается необычным дизайном и мощным двигателем, но владельцы отмечают отдельные сбои в электронике и мультимедийной системе.

Hyundai Santa Cruz, предлагаемый в вариантах 2024–2025 годов, выделяется внушительными размерами и просторным салоном, а его надёжность высоко оценивается, несмотря на мелкие недочёты в отделке. Nissan Frontier, рекомендуемый для годов выпуска 2015–2019 и 2024–2025, славится простой конструкцией и долговечностью, хотя качество лакокрасочного покрытия и интерьера иногда критикуется.

Toyota Tacoma, доступная в модельных годах 2011, 2013–2015, 2017–2019 и 2021–2025, заслужила лидерские позиции благодаря общей надёжности узлов, с редкими проблемами в климатической установке и трансмиссии. Версия 2018 года набрала 81 балл из 100, став самой надёжной в своём классе по оценке экспертов.