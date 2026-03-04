Моторное масло с какой вязкостью залить весной?

Названы главные правила подбора масла для двигателя после зимы.

Выбор оптимальной вязкости моторного масла – ключевой фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики двигателя в различных климатических условиях. В этой статье мы рассмотрим особенности выбора масла для условий, когда теплая погода вдруг может сменяться сильными заморозками.

Если автомобиль эксплуатируется в южных регионах нашей страны и не ездит по работе или личным делам владельца в сторону севера или востока, то можно не заморачиваться с этим вопросом. Заливайте масло с вязкостью, рекомендованной в инструкции к автомобилю. Для двигателей, созданных в конце прошлого века и в первое десятилетие нынешнего, это почти всегда 5W30 или 5W40. Где-нибудь в горах, где холоднее, лучше ориентироваться на 5W30.

Если вы живете в средней полосе России или в северных и восточных краях, то можно подумать о применении вместо масла 5W40 менее вязких. Первым шагом будет использование масла уже упомянутой вязкости 5W30. Казалось бы, первая цифра, характеризующая «холодную» вязкость, одинакова, но как многочисленные эксперименты, так и заявленные производителями характеристики показывают, что «тридцатки» при заморозках менее вязкие.

Переходить на масла 0W20 владельцам автомобилей с двигателями старого поколения не рекомендую даже в очень холодных регионах. Длительное буксование автомобиля в подтаивающем сугробе, когда обдув мотора слабый, а нагрузки велики, слишком «жидкое» масло может не обеспечить должной защиты от износа.

Для многих современных двигателей производители рекомендуют использование масла с вязкостью 0W20. Такое масло является всесезонным и обеспечивает оптимальную работу двигателя в любых климатических условиях. А значит никакая другая вязкость рассматриваться не должна. Масло 0W20 обеспечивает необходимые характеристики как при низких, так и при высоких температурах.