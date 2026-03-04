Китай захлопнул лазейку: параимпорт-2026 встает на новые рельсы

Сергей Зиновьев рассказал, почему привезти машину под заказ теперь рискованно.

Каждый год власти закручивают гайки ввоза по параллельному импорту, и каждый год находится лазейка.

Ужесточения 2026 года могут всерьез изменить не только стоимость машин, но и сам подход к ввозу «параллельного» автопрома.

К концу 2025 года картина ввоза выглядела так: основным донором оставался Китай, откуда поступало 40% «альтернативных» машин, еще четверть шла через Киргизию, а 13% – через Беларусь. Люксовый сегмент за год вырос на 30%, а лидерами продаж стали проверенные Toyota RAV4, Camry и Hyundai Tucson.

Теперь же всё может измениться.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

В январе 2026 года власти Китая ограничили экспорт новых машин, оформляемых как подержанные, – с минимальным пробегом «от завода до дилера». А именно так они в большинстве пересекали границу.

По новым правилам, купленная в Китае машина должна оставаться на внутреннем рынке не менее 180 дней. По большому счету, это не страшно: горячие новинки китайского рынка появятся у нас не сразу, а с полугодовой задержкой. Хотя кто-то должен держать эти машины и полгода «морозить» деньги – значит, машины станут дороже.

Однако настоящий удар нанесен не по срокам, а по кошельку: отмена льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. добавит к цене импортного автомобиля от 900 тыс. до 3 млн рублей. Для 500-сильных немецких седанов или «заряженных» кроссоверов это превращает сделку из просто дорогой в элитную.

Скорее всего, изменится сам подход к параимпорту. Если раньше пытались объять необъятное, ввозя все подряд – от Jetta VA3 до Geely Monjaro, то теперь ставка будет сделана на маржинальность.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «А нам – параллельно!» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.