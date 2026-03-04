Названы премиальные автомобили, которые разорят своего владельца

Автоэксперт Зиновьев перечислил 3 премиальных автомобиля с пробегом, которые разорят своего владельца. Покупка восьми-десятилетнего Mercedes E-класса или BMW 3 или 5 серии может показаться заманчивой идеей: за эти годы они теряют до 70% цены и становятся сопоставимы по стоимости с обычными массовыми автомобилями вроде Kia Cerato. Однако низкая цена обманчива, и главные риски кроются под капотом.

© Motor.ru

Если говорить кратко, то самый скверный случай для владельца подержанного немецкого премиума — это поломка мотора или трансмиссии. Расходы на ремонт могут быть астрономическими, предупредил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Проблема усугубляется тем, что автопроизводители намеренно усложняют двигатели инновациями, хотя, в экологические нормы можно уложиться и с более простыми и надежными атмосферниками.

Помимо дорогого устранения неполадок, потребуются еще премиальные топливо и масла. Причем рекомендованный интервал замены масла полезно сократить вдвое, отметил специалист.

