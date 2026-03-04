Страховщик рассказал о самых необычных ситуациях, когда помог полис

«СберСтрахование» в 2025 году выплатило около 4,5 миллиарда рублей автовладельцам по полисам КАСКО. О самых необычных историях рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков компании Егор Лысой.

© Кирилл Зыков / АГН Москва

Помимо традиционных рисков вроде ДТП, машины подвергаются угрозам зимой из-за неблагоприятных погодных условий. Автомобили повреждаются сосульками, ветками деревьев, элементами фасадов зданий и строительными материалами, оставленными на крышах домов.

Эксперт посоветовал в такой ситуации немедленно обращаться в полицию, сделать фотографии повреждений и выяснить, кто ответственен за содержание территории. Страховка КАСКО покрывает подобные инциденты, позволяя оперативно восстановить машину, а поиском виновника занимается страховая компания.

Интересные случаи включают повреждения авто краской или монтажной пеной, случайные столкновения с дверью на электросамокатах, а также аварии из-за подтоплений.

— Неприятности возникают внезапно, однако внимательность и грамотный выбор страховки помогают существенно снизить потенциальные расходы, — подчеркнул Лысой в беседе с 360.ru.

Директор проектов «СберСтрахование» Елена Кошелева ранее объяснила, как получить выплаты за травму при занятии спортом.