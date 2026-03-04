Пять признаков, что вашей машине после зимы требуется ремонт

Эксперты объяснили, почему в марте машины ломаются чаще, чем зимой.

Март в Средней полосе России – настоящее испытание для автомобиля.

Резкие скачки внешней температуры от плюса к минусу превращаются в скрытую угрозу: конденсат атакует не только стекла, но и бензобак, проводку и скрытые полости кузова. Это приводит к сбоям электроники, посторонним звукам и запахам в салоне, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Автомобили, пережившие зимнюю спячку, оказываются в группе риска – аккумулятор теряет заряд, а малейшая царапина на кузове под воздействием влаги стремительно покрывается рыжим налетом.

Особую опасность представляют протечки. Если вы заметили мокрые пятна на потолке или пластике, значит, герметичность люка или стекла нарушена. Игнорирование этой проблемы быстро превратит тонкую струйку в настоящий потоп внутри салона.

Автоэлектрики бьют тревогу: влага, попавшая в жгуты проводов под торпедо, вызывает короткие замыкания, из-за которых двигатель может глохнуть на ходу, а лампочки на панели приборов начинают жить своей жизнью.

Таяние снега создает глубокие лужи, деформирующие диски при агрессивном торможении. Чтобы не попасть на дорогой ремонт, специалисты советуют не дожидаться лета и уже сейчас проверить уплотнители, обработать сколы антикором и измерить напряжение аккумулятора.