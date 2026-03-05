Союзный автопром испытал долгожданную новинку АвтоВАЗа

Я давний фанат "Жигулей". До сих пор помню и ходкий седан ВАЗ-21011, и вместительный универсал 2104. Тем интереснее было совершить тест-драйв на "Искре" - долгожданной новинке АвтоВАЗа, официальная презентация которой состоялась в Минске.

Клиренсом по климату

Из шеренги новеньких авто выбираю седан на "механике" - так отчетливее ощущаются нюансы дороги и поведения машины. К слову, в аэродинамически выверенном дизайне "Искры" ничто не напоминает упомянутых мною давних предков. Пожалуй, это квинтэссенция современной моды В-класса. А по размеру модель занимает среднюю позицию между привычными "Грантой" и "Вестой". Оказавшись в водительском кресле, сразу почувствовал, что даже через несколько часов пути не устану. И впереди, и на заднем ряду места для ног достаточно.

Поворачиваю ключ зажигания, панель приборов засветилась приятными оранжево-белыми тонами. Справа и слева от удобного руля - многофункциональные переключатели, заменившие множество кнопок на панели управления, посередине которой - экран мультимедиа: куда ж сегодня без нее! Включаю отопитель - и через эргономичные дефлекторы тепло быстро наполняет салон.

Теперь - в путь! Машина плавно выруливает на оживленную улицу и на второй передаче лихо, но без напряжения набирает предельно допустимую в городе скорость. Выбрав участок со скользким весенним ледком, бью по тормозам. "Искра" предсказуемо и ровно замедляется, не меняя курса. Благо АВС есть уже в базовой комплектации. Чтобы проверить работу подвески, на скорости бросаю авто навстречу "лежачему полицейскому" (чего категорически не советую делать в обычной ситуации). Машине это, чувствую, не понравилось. Но ни стуков, ни отклонения от курса не произошло.

Ну что еще хотеть от городского автомобиля? Разве только узнать, насколько он готов к таким суровым зимам, какой была нынешняя. Директор официального дистрибьютора АО "АвтоВАЗ" в Беларуси - сети Lada dabracar Тимур Валиуллин дает понять, что и это не проблема:

В ходе предварительных тестов модель набежала более полутора миллионов километров в самых суровых климатических и дорожных условиях. В ней не жарко летом и не холодно в 40-градусный мороз. Преодолеть снежные заносы поможет клиренс в 17 сантиметров (а у модели "Кросс" - 20) - таким может похвастать не каждый кроссовер. Машины оснащены зимним пакетом опций, облегчающих эксплуатацию в морозную погоду. Предполагаем, что "Искра" будет востребована и молодежью, и старшим поколением, поскольку уже в базовой комплектации оснащена кондиционером, системами, помогающими водителю, преднатяжителями ремней безопасности и другими опциями не хуже иномарок.

Что важно, практически все технические инновации "Искры" производятся отечественными предприятиями и в дружественных странах. В том числе белорусские шины и аккумуляторы сертифицированы на АвтоВАЗе и допущены к установке у официальных дилеров автогиганта. Иными словами, "Искра" - импортозамещающая модель. Позволит ли это ведущему российскому автопроизводителю вернуть лидерские позиции на белорусском рынке?

Не замещать, а дополнять

По итогам прошлого года на АО "АвтоВАЗ" вместе с УАЗом пришлось около 18% продаж в Беларуси. В том числе автомобилей Lada, по некоторым оценкам, было реализовано 12-13 тысяч. А вот на белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ" вкупе с материнской компанией Geely в минувшем году на белорусском рынке пришлось около половины всех продаж новых машин. Не оплошала белорусская марка и в России. Согласно данным "АСМ-Холдинг", здесь в 2025 году продали 68 091 автомобиль Belgee - почти вдвое больше, чем годом ранее. Впереди оказались только Lada и еще три марки. Особенно популярны в России белорусские кроссоверы Belgee X50, Belgee X70 и новинка - седан Belgee S50.

Всего со времен основания СЗАО "БЕЛДЖИ" выпустило около 374 тысяч легковых автомобилей. (АО "АвтоВАЗ", для сведения, продал в 2025 году 334,5 тысячи.) И судя по заявлениям генерального директора предприятия Геннадия Свидерского, белорусско-китайский бренд намерен укреплять позиции. В январе нынешнего года, по данным Белорусской автомобильной ассоциации, совокупная реализация марок Belgee и Geely составила 52,8% общих продаж. Значит ли это, что продукция АвтоВАЗа и "БЕЛДЖИ" конкурирует друг с другом? Эксперты так не считают: все-таки вазовские седаны и универсалы находятся с белорусскими кроссоверами в разных классах. Скорее, российский АвтоВАЗ и белорусский "БЕЛДЖИ" логично дополняют друг друга, насыщая союзный рынок разнообразной и качественной продукцией взамен ушедших западных брендов.

Тем временем

В минувшем году резко выросли продажи электромобилей. По некоторым подсчетам, в Беларуси было реализовано 31,5 тысячи "зеленых" авто. Это 18-20% всех проданных машин. Пока подавляющее большинство ввозится из-за рубежа. Президент Александр Лукашенко поставил перед СЗАО "БЕЛДЖИ" задачу: нарастить выпуск электромобилей и гибридов как минимум до 10 тысяч в год. Значительная их часть получит российскую прописку.