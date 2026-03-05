Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

Российским водителям за грязные фары грозит штраф в 500 рублей. Об этом рассказала журналистам РИА Новости юрист Валентина Бачурина.

По ее словам, с грязными фарами сталкивается любой водитель, особенно проблема актуальна в межсезонье и зимой, в частности при обильных снегопадах. Однако по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ нельзя управлять машиной, у которой есть неисправности или условия для запрета эксплуатации.

«Это повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — уточнила Бачурина.

Как добавила эксперт, при этом характер и степень загрязнения автомобиля не имеет значения, даже если это просто грязь или налипший снег. По словам юриста, при остановке транспортного средства инспектор в любом случае имеет право наложить санкции.

