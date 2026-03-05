Александр Корнев рассказал, какие бренды лучше обеспечены сервисными центрами.

© За рулем

В России накоплен солидный парк китайских автомобилей, и после нескольких лет эксплуатации уже можно объективно судить об их качестве.

Как показала практика, основной удар принимает на себя кузов и его ЛКП, однако список слабых мест не ограничивается только этим.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

Проблемным местом китайских машин остается кузов. Слабое лакокрасочное покрытие через год-два круглогодичной эксплуатации покрывается мелкими сколами. В незащищенных местах металл быстро покрывается «рыжиками», причем это касается даже оцинкованных элементов. От наших реагентов мутнеет хром.

Другая частая проблема – в электронике. На морозе мультимедиа может плохо работать или выйти из строя. Иногда такое бывает от перегрева в жаркую погоду или из-за внутренних ошибок системы.

Некоторые модели «отличались» вариаторами. Интервал замены у многих едва доходил до 50 тысяч километров. Сейчас таких случаев меньше, но еще можно попасть на проблемную машину со вторички. То же самое касается проблем с подтекающей топливной системой.

Еще одна характерная особенность – некачественные комплектующие. Это, в том числе, элементы двигателя, всевозможные датчики и детали подвески.

Кроме того, при выборе надежного китайского автомобиля в первую очередь стоит обращать внимание на развитость сети сервисных центров: это позволит оперативно устранить неполадку без длительного простоя и лишних расходов, советует эксперт. С этой точки зрения сегодня наиболее предпочтительно выглядят бренды, уже успевшие выстроить дилерскую сеть в России, такие как Haval, Geely, Chery, Changan и Omoda.