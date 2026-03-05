Эксперт «За рулем» выяснил, как тестируют машины Changan во Внутренней Монголии.

Просев на 37,6%, марка Changan по итогам 2025 года уверенно сохранила место в топ‑4 китайских брендов российского рынка. В отличие от конкурентов, она позже и медленнее внедряла «зимний пакет», что дало почву для разговоров о неприспособленности машин для нашего климата.

Насколько они обоснованны?

Зимние тесты

Около 20 лет назад несколько крупных китайских автоконцернов начали проводить зимние тесты в местечке Якеши в регионе Внутренняя Монголия. Среднесуточная температура здесь зимой от –21 до –24 °C. В день, когда я приехал сюда, днем на улице было –30 °C с ветром. Чем не Сибирь?

Полигон интересный. Его территория не закрыта от посторонних на 100% – рядом, например, горнолыжный курорт. Но большая часть испытаний, как я успел заметить, выполняется на льду озер: они носят строго сезонный характер.

Всю палитру испытаний мне не показали, но размах территории и обилие тестируемых марок и моделей заставляют поверить, что тут всё всерьез. Имеются и многочисленные гаражи, где располагаются мини-базы испытателей разных брендов.

Работают здесь все основные китайские концерны, от машин в камуфляже на дорогах рябит в глазах. Вот только распознать кого-то конкретного сложно – «китайцы» и без маскировки похожи друг на друга, а уж под пленкой – тем более. Хотя почему только «китайцы»? Около нашей гостиницы заряжались закамуфлированные Renault Twingo нового ­поколения.

Экспресс-тест Deepal G318 — внедорожника, который будут собирать в России

Наибольший интерес у меня вызвал гибридный Deepal G318, который будут собирать на «Автоторе». Формально это кроссовер с несущим кузовом, но по внешнему антуражу и заявленным характеристикам – скорее, настоящий внедорожник. Надеюсь, что броский ярко-желтый цвет кузова в палитре для нас сохранят.

Короткая тестовая поездка – это три размашистых круга по укатанному снегу. На полноценный тест-драйв не тянет, но кое-какие особенности я подметил.

При «плавании» между накатанными колеями 318‑й похвально мягок: спасибо пневмоподвеске. Порадовало, что при экстремальной температуре подвеска работала абсолютно бесшумно. И крены невелики: профиля водительского кресла с умеренной боковой поддержкой вполне хватает.

На втором ряду комфортно троим плотным мужчинам. Пол плоский, так что средний пассажир ущемленным себя не чувствует.

О вмешательстве системы стабилизации узнаёшь только по горящей на комбинации приборов пиктограмме. Она не гаснет ни на секунду, но электронный «ошейник» работает предельно мягко. В данных условиях не позволяет разогнаться быстрее 62–63 км/ч, после которых тяжелый гибрид начнет сносить наружу. Выставить машину в занос ESP тоже не позволяет, пресекает его в зародыше.

А еще в салоне очень тихо, хотя ДВС в составе гибридной силовой установки периодически работал.

Короче, Deepal G318 заинтриговал. Его успех определит цена, но в первом приближении машина весьма достойная.

И главное: в G318 тепло! Гибрид – это не только неограниченный пробег благодаря наличию ДВС, но и возможность нормально протопить салон. Насквозь вымерзший, сев в 318‑й, я быстро пришел в форму.

Электромобиль зимой: какие проблемы?

По извилистой трассе удалось прокатиться на кроссовере Deepal S05. Его единственный электромотор на 238 сил приводит задние колеса.

Тяги с избытком, поэтому на скользком покрытии машина задорно выставляет корму наружу поворота. Не BMW, конечно, но хоть какие-то ­эмоции.

Правда, без серьезной адаптации под российский климат крутить баранку в этой машине придется в теплых ­перчатках.

Проверка шумоизоляции

В центре исследований и разработок концерна Changan нас провели по акустическим лабораториям. Первое, что я отметил, – стены с ровными панелями вместо «пирамидок», привычных по визитам в аналогичные камеры: технологии звукопоглощения не стоят на месте.

Недавно вышедший на российский рынок Changan CS75 Plus установлен на беговые барабаны и окружен микрофонами. Имитации набегающего потока воздуха нет: здесь проверяют кузов на «просачивающиеся» шумы. В хорошо заметный на фото круг встроено почти 50 микрофонов, улавливающих звуки во всех подробностях.

Следующая камера выглядит аналогично, и машина в ней стоит та же. Только колеса закреплены жестко, а четыре «домкрата» трясут кузов с разной интенсивностью. Так вылавливают скрипы и вибрации.

Есть собственная лаборатория разработки аудиосистем под конкретные модели. Сейчас в тренде обилие динамиков. Например, уже не редкость колонка в водительском подголовнике, благодаря которой телефонный разговор и подсказки навигатора не слышны пассажирам.

Почему тогда автомобили Changan порой не отличаются выдающейся шумоизоляцией? Потому же, почему и другие бренды, включая самые именитые, не делают идеальные машины – из соображений экономии. Оптимизация материалов, шины попроще – вот и результат.

Многие подробности холодных испытаний в Китае остались скрыты от нас, но факт наличия мультибрендового полигона в зоне экстремально низких температур внушает уважение. Теперь хотелось бы увидеть, например, подготовку машин против российских ­дорожных ­реагентов.