Почему Chery приостановила поставки автомобилей в Россию

В феврале продажи автомобилей китайской марки Chery в России рухнули на 86%. Всего за последний зимний месяц 2026 года было реализовано всего 1,2 тысячи машин. Для сравнения, годом ранее марка реализовала на территории нашей страны 8389 автомобилей. Что же стало причиной такого резкого спада?

© Российская Газета

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил, что главным фактором обвала продаж стало почти полное прекращение импорта автомобилей Chery из Китая. За первые два месяца 2026 года в Россию привезли всего 41 машину этой марки. Сокращение импорта началось еще в конце 2025 года, и сейчас дилеры распродают оставшиеся автомобили.

Официальные дилеры Chery в беседе с порталом Autonews подтвердили информацию об остановке импорта. Директор "Авилон Tenet" Максим Пронин заявил, что поставки автомобилей Chery в Россию полностью прекращены, и сейчас на рынке реализуются только складские остатки. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов также подтвердил остановку импорта, отметив, что автомобили Chery теперь продаются под брендом Tenet, производство которого локализовано в России.

Николай Иванов объяснил, что остановка поставок связана с появлением нового российского бренда Tenet, который использует китайские модели. Производство автомобилей Tenet локализовано на заводе в Калуге, поэтому нет необходимости ввозить китайские аналоги. Максим Пронин подтвердил эту информацию, добавив, что модели Tenet полностью локализованы, и нужды в китайских аналогах просто нет.

Сергей Целиков в свою очередь назвал произошедшую рокировку "полным замещением" китайских автомобилей моделями с калужской "пропиской".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей Lada идут вниз.