На семь лет вперед: Автосервисы опровергли дефицит запчастей из-за хаоса в ОАЭ

На ОАЭ сегодня приходится всего 15-20% поставок автозапчастей, рассказал НСН Александр Казаченко.

© nsn.fm

Основным поставщиком автозапчастей в Россию является Китай, а не ОАЭ, потому конфликт на Ближнем Востоке маловероятно ощутимо отразиться на автовладельцах, заявил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Более 15 миллионов владельцев японских машин могут остаться без двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что прежде поставки до Астрахани приходили из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю. Стоимость б/у запчастей варьировалась от 80 до 200 тысяч рублей. Теперь поставки могут на время прекратиться. Однако Казаченко заверил, что повода для беспокойства нет.

«Дубай – не основной хаб, а 15-20% поставки. Мы этого не почувствует. Невозможно, чтобы у 15 миллионов владельцев автомобилей одномоментно сломались двигатели, поскольку они перебираются, ремонтируются. Также устанавливаются контактные двигатели, которых в Москве лет на семь вперед хватит. Цены на запчасти тоже не поднимутся, поскольку их основной поставщик – Китай», - объяснил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, напротив, сообщал «Радиоточке НСН», что российский рынок автомобилей зависит от ОАЭ, поскольку большая часть японских машин, Toyota и Nissan, поставлялись именно оттуда.