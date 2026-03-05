Ценовые качели: почему Camry за 3,2 млн соседствует с падением цен на 200 тысяч

Рынок подержанных авто окончательно расслоился.

© runews24.ru

Пока сочинский продавец выставил «капсульную» Camry 2017 года за 3,19 млн рублей, статистика говорит об обратном тренде. В январе директор «Рольфа» Вадим Черноусов фиксировал падение цен на Camry на вторичке на 150-200 тысяч – традиционный сезонный спад.

Эксперты «Автостата» объясняют: рынок подержанных авто окончательно расслоился. Массовые машины с пробегом 100-150 тысяч км действительно дешевеют. Причина – высокая ключевая ставка, сделавшая кредиты недоступными, и смещение спроса в бюджетный сегмент. Продавцам обычных «Камри» приходится снижать цены, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.

Но уникальные экземпляры с минимальным пробегом и идеальной историей уходят в категорию коллекционных. Для них действуют другие законы. Такой автомобиль – уже не средство передвижения, а сохраненный актив, почти музейный экспонат. И цена на него формируется не рыночной конъюнктурой, а готовностью конкретного ценителя заплатить за состояние «как новое».

В итоге на одном и том же рынке мы видим две параллельные вселенные: в одной Camry дешевеет и ждет покупателя по скидке, в другой – стоит как новый кроссовер и не торопится уезжать. И те, кто ждал тотального обвала цен на «вторичке», похоже, просчитались.

Напомним, что два автодилера уже выстроились в очередь за новым брендом. В России в феврале продали более 80 тысяч новых авто.