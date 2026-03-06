Кто изобрел автомобильные дворники?

Автомобили прошли долгий путь от диковинок до повсеместно распространенных машин, и раньше они были далеко не такими продвинутыми. Например, дворники для очистки лобового стекла появились далеко не сразу — и то, их не приняли, потому что их изобретательницей была женщина. Портал popsci.com рассказал о Мэри Андерсон — женщине, чье изобретение изменило мир автомобилей.

© Unsplash

Андерсон родилась на плантации в Алабаме в 1866-м. Хотя ее отец умер, когда ей было всего 4 года, Андерсон родилась в привилегированном окружении, унаследовав его имущество. О жизни женщины до 1889 года мало что известно; тогда она переехала к своей овдовевшей маме и сестре Фанни в быстро индустриализировавшийся Бирмингем. Там семья вошла в бизнес недвижимости, профинансировав строительство жилого здания — то был первый шаг Андерсон в мире, которым правили мужчины.

В течение следующих лет Андерсон активнее начала участвовать в местных строительных проектах. В 1893-м она переехала в Фресно, Калифорния, чтобы управлять ранчо и винодельней, но они не просуществовали долго. Вскоре Андерсон пришлось вернуться назад в Бирмингем, чтобы ухаживать за больной тетушкой… Которая оставила после себя чемоданы, полные золота и драгоценностей. Наследство помогло сформировать стартовый капитал для различных начинаний предпринимательницы, включая изобретение первых автомобильных дворников.

Но у нее не получилось продать свою идею. Андерсон не была замужем, и, как и многие другие женщины-изобретательницы, из-за этого сталкивалась со множеством проблем — например, ограничениями на владение имуществом и открытием банковских счетов.

Хотя нельзя сказать, что она не пыталась. Как минимум на протяжении полутора лет Андерсон рекламировала свое изобретение зарождавшейся автомобильной индустрии, но каждый производитель отвечал ей примерно одними и теми же словами. Никто не расценивал дворники как товар, обладающий коммерческой ценностью, а некоторые фирмы даже считали их опасными — они ведь могут отвлечь водителя от дороги.

В итоге Андерсон так и не нашла покупателя. Через пять лет после регистрации ее патента Генри Форд представил Ford Model T. А еще через пять лет он интегрировал в производство подвижные конвейеры — инновацию, которая значительно снижало время сборки машин и, попутно, их цену для покупателей.

По мере распространения автомобилей по Америке, многие производители наконец осознали ценность изобретения Андерсон. К началу 1920-х ее дворники стали стандартными для большинства машин, но сама изобретательница, скорее всего, не получила прибыли — ее патент официально истек в 1920-м. Да и автопроизводители в итоге использовали немного другой дизайн. Тем не менее, Мэри Андерсон стала успешной предпринимательницей и занималась недвижимостью вплоть до своей смерти в возрасте 87 лет.