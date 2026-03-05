Стало известно, что будет с авторынком РФ после возвращения западных брендов. Многие россияне ожидают возвращения на российский рынок европейских, японских и корейских автомобилей в качестве альтернативы китайским. Как именно изменятся предпочтения покупателей в этом случае, в беседе с RG.RU пояснил основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган.

© Quto.ru

«С середины предыдущего десятилетия китайские автопроизводители перестали быть страной-диковинкой. Они уже не те "китайцы", которые делают дешёвые машины. Их модели стали заметно технологичнее, оснащённее, а качество сборки и сервисная поддержка — более серьёзной», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что трансформация произошла не за одну ночь, а инженеры работали на мировых рынках в течение нескольких десятилетий, учились регулировать реакцию потребителей, распределяли ресурсы и адаптировали свои подходы. В результате они становятся лидерами по всему миру, особенно в сегментах электромобилей и компактных кроссоверов.

Коган считает, что если в Россию вернутся западные автопроизводители, это не станет катастрофой для КНР.

«Китайские игроки уже получили шанс показать себя и сформировали собственную аудиторию. Люди привыкли к их стилю, комплектациям и предложениям по цене-качеству. Появление новых брендов скорее оживит конкуренцию, чем выдавит кого-то с рынка», — уверен эксперт.

По его мнению, за последние несколько лет покупатели начали обращать внимание не только на логотип, но также на оснащение, условия гарантии, пакет безопасности. Помимо этого, усиление конкуренции лишь «мотивирует всех производителей работать лучше», а дилеры получат возможность «пересмотреть ассортимент, привнести новые форматы обслуживания, пересчитать финансовые модели».

Уточняется, что при любом развитии ситуации рынок уже серьёзно изменился: китайские компании резко подняли планку по доступности технологий, оснащённости и наличию продвинутых водительских ассистентов уже в начальной комплектации.