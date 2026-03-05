Почему ранее потепление грозит неисправностями в АКПП

С приходом весны владельцы автомобилей с бесступенчатыми трансмиссиями (CVT) столкнулись с неожиданными проблемами. Сообщения о неисправностях в соцсетях не прекращаются: от появления ошибок до аварийной работы коробки передач.

© Российская Газета

Почему же вариаторы начали "болеть" именно в марте? По мнению специалистов "Автовзгляда", в некоторых случаях проблема связана с окончанием ресурса коробки переключения передач. Однако есть и другая более понятная причина, по которой CVT дает о себе знать именно в оттепель.

Секрет кроется в датчике ABS, который передает информацию и на трансмиссию. Весной, когда на дорогах образуется каша, а ледяная крошка летит на ступицу колеса, небольшой и не самый защищенный пластиковый элемент может пострадать. У большинства владельцев автомобилей с неисправностями проблема именно в этом.

Чтобы избежать лишних трат на ремонт коробки передач, необходимо провести диагностику. Самый простой способ - подключить модуль, который покажет обрыв по одному из датчиков. Если такого оборудования нет, машину нужно отогреть или тщательно отмыть на мойке, уделяя внимание колесам и аркам.

После проведения этих процедур остается лишь определить конкретный неисправный датчик и заменить его. Это гораздо дешевле, чем ремонт коробки передач.

Эксперты настоятельно рекомендуют не списывать все проблемы с машиной на вариатор. Несмотря на сомнительную репутацию, данная трансмиссия при должном уходе может пройти не одну сотню тысяч километров без хлопот для владельца.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что обязательно нужно сделать с авто в начале весны.