KGM Torres на ресурсных испытаниях: экватор пройден

Корейский полноприводный кроссовер KGM Torres перешагнул экватор ресурсного теста 12/1, пройдя половину запланированных двадцати тысяч километров.

Обильные снегопады дали повод убедиться в четкости работы полноприводной трансмиссии.

Изначально автомобиль ведет себя как переднеприводный, однако при пробуксовке передних колес через вискомуфту подключаются задние. Для преодоления сложных участков в KGM Torres предусмотрен режим принудительной блокировки, действующий на скорости до 40 км/ч.

Плановое ТО, во время которого были заменены моторное масло, свечи и все фильтры, не выявило неисправностей и избыточный износов деталей. Все системы кроссовера работают в штатном режиме. Признаков повышенного расхода масла двигателя не наблюдается.

Продолжаем испытания — половина пути еще впереди.