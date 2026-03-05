Эксперт перечислил правила для водителей электромобилей во время паводков

Эксперт Мухин перечислил правила для водителей электромобилей во время паводков.

© За рулем

Весной 2026 года ожидаются обильные паводки из-за сильных снегопадов. Это может привести к подтоплению дорог и глубоким лужам. Бытует мнение, что электромобили лучше не использовать в очень сырую погоду – якобы лужи для них опасны. По словам основателя и генерального директора компании «Системы автономной энергии» Антона Мухина, это заблуждение.

Антон Мухин, основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии»:

Современный электромобиль зачастую даже лучше подготовлен к весенним испытаниям, чем традиционный автомобиль с ДВС.

Инженеры уделяют защите тяговой батареи огромное внимание. Корпус батареи современного электромобиля имеет степень защиты не ниже IP67. Это означает полную пыленепроницаемость и наличие защиты от погружения в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Можно сказать, батарея представляет собой герметичную капсулу. Поэтому даже если машина въезжает в глубокую лужу, вода омывает днище, но внутрь высоковольтного отсека она проникнуть не может. Все разъемы герметизированы, а сама система сработает моментально: при малейшем подозрении на короткое замыкание или превышение допустимого уровня влаги лектроника просто обесточит высоковольтные цепи. Тогда как во многих авто с ДВС, например, достаточно одного глотка воды через воздухозаборник, чтобы нанести серьезный урон двигателю.

Специалист привел еще один неочевидный плюс электрокаров во время весеннего таяния и паводков. Благодаря расположению тяжелой батареи в днище и расположению центра тяжести движение по воде или при сильном боковом ветре более устойчивое, если сравнивать с ДВС. Машину меньше раскачивает, она увереннее держит курс при передвижении по лужам или при торможении в слякоть, отметил эксперт.

И все-таки, это не означает, что на электромобиле можно спокойно преодолевать вплавь любые водные препятствия, пояснил Мухин.

По словам специалиста, во время весенних паводков водителю электрокара следует соблюдать несколько простых правил: проверять открытые зарядные порты на чистоту и сухость, въезжать в лужу медленно, не создавая волны, и периодически проверять защитный кожух батареи на наличие механических повреждений.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.