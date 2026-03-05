Почему мощность измеряется в лошадиных силах?

Откуда появилось ненаучное сочетание «лошадиные силы» и почему мы в него верим.

Сразу скажем, что мощность измеряют не только в лошадиных силах. Загляните в СТС своего автомобиля – там будет написано что-то вроде 183,1 кВт / 249 л.с. То есть на первом месте все-таки стоит единица измерения мощности из физики. Однако же в разговоре мы используем исключительно лошадиные силы. Просто потому, что мы к ним привыкли.

Во всем «виноват» шотландский инженер Джеймс Уатт (или Ватт – как кому больше нравится). Это в его честь названа основная единица измерения мощности. Но и лошадиную силу ввел в оборот именно он. Два с лишним столетия назад он активно внедрял паровые машины, пытаясь показать всем окружающим, насколько они эффективнее привычных всем лошадок.

Чему равна мощность одной «лошади»

Джеймс задался вопросом, как лошадь крутит мельничные жернова. По его наблюдениям получилось, что каждую секунду лошадка поднимала груз весом 550 фунтов на высоту одного фута над землей. Исходя из этого, Уатт определил, что одна лошадиная сила равна 550 футов-фунтов в секунду. Но задумка отлично сработала и без точных цифр: теперь владельцам шахт и прочих предприятий можно было пояснять, что новая паровая машина работает как десяток лошадей! Без всяких физических единиц, в которых обычные люди не особо разбирались.

Позднее в разных странах и регионах появились небольшие различия в определении лошадиной силы. Применительно к России и автомобильным лошадиным силам перевод л. с. в ватты известен:

1 л.с. = 736 Вт

1 Вт = 1,36 л.с.

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит лошадиную силу к единицам измерения, которые подлежат изъятию из обращения и недопустимы к использованию в новых областях применения.

Чему равна мощность лошади на самом деле

Мощность реальной лошади после Уатта оценивали неоднократно. Получалось примерно от 0,3 до 3 л.с. Иными словами, никакой точности здесь нет и быть не может. Но наглядность и историческая традиция перевесила все доводы рассудка.