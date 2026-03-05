Автоэксперт пояснил, как объезжать ямы на дорогах после зимы

Мнение некоторых водителей, что дорогу с ямами надо проезжать на скорости, ошибочно — такое вождение может привести к существенным повреждениям, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

«Вот эта фраза «больше газа — меньше ям» — она придумана теми людьми, которые смотрят на работу ходовой части автомобиля исключительно с одной точки зрения», — отметил он.

Есть сайлентблоки — устройства, которые обеспечивают упругость крепления рычажных элементов подвески, продолжил Попов.

«И им всё равно — делаются резкие или не резкие движения на автомобиле. У них ресурс по количеству движений. Поэтому для сайлентблоков особого значения нет, быстро или медленно едет водитель», — пояснил он.

Зато, по его словам, при высокой скорости есть шанс получить удар, если яма встречается неожиданно или у неё острый край.

«Может быть повреждён колёсный диск. Также, если придётся удар, верхняя чашка амортизатора будет бить во внутреннее кольцо подшипника, к которому она привинчена. Шаг за шагом это будет приводить к его износу. Рано или поздно это повысит разболтанность подвески», — предупредил он.

Поэтому, конечно, надо ехать плавно, посоветовал эксперт.

«Не совсем медленно ползти. Но выбрать такую скорость, которая бы позволила избежать ударов. Если есть возможность, то стараться объезжать участки дороги или делать какие-то диагональные ходы», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, как определить износ тормозных колодок.