Названы главные ошибки женщин за рулем

Повреждения автомобилей, полученные в результате аварий по вине женщин, чаще всего оказываются незначительными. Об этом «Ленте.ру» рассказали в страховой компании «Росгосстрах». Эксперты проанализировали статистику обращений по полисам каско и выявили главные ошибки автоледи, которые приводят к «косметическим» повреждениям машин.

© Lenta.ru

Выяснилось, что на долю автомобилисток приходится 31 процент всех зарегистрированных страховых случаев, а объем выплат в их пользу составляет только 26 процентов от общей суммы.

«Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации», — объясняет руководитель отдела выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова.

Среди самых частых причин обращений в страховую компанию у женщин — неверная оценка габаритов транспортного средства, сложности с определением траектории движения соседних машин в потоке, а также ошибки при маневрировании задним ходом или в сложных дорожных условиях (гололед, снежная колея или грунтовая дорога).

В подобных ситуациях обычно требуется лишь небольшой, иногда просто косметический ремонт. В страховой компании отмечают, что с такими незначительными повреждениями клиенткам обращаться за выплатой проще. «Росгосстрах» не требует справку от компетентных органов, если повреждена одна деталь, или, при стоимости автомобиля более 2,5 миллиона рублей, две смежные детали.

Аварии, виновниками которых становятся мужчины, отличаются большей серьезностью. Так, в 2025 году количество «тотальных» случаев, когда восстановление машины признается экономически нецелесообразным, у представителей сильного пола оказалось в 1,8 раза больше.

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом с апреля может стоить более 20,7 миллиона рублей.