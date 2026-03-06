Дилер рассказал, кто будет покупать новую Lada Vesta Sport

Генеральный директор "Питер-Лада" Александр Ефимов рассказал "Российской газете" о том, кто будет покупать новую Lada Vesta Sport.

© Российская Газета

"Это очень четкая и понятная аудитория - автомобильные энтузиасты. В просторечии - "петролхэды". Это люди, которые разбираются в машинах, для которых важен не только визуальный образ, но и то, как автомобиль ведет себя на дороге. Они приходят к нам не просто за средством передвижения, а за эмоциями. Им важна обратная связь на руле, точность входа в повороты, возможность прочувствовать автомобиль. Зачастую это люди, которые следят за автоспортом, ценят спортивную инженерную школу и сознательно выбирают драйверски продвинутую машину", - отмечает Ефимов.

По его словам, в компании понимают, что это нишевый и имиджевый продукт, поэтому не ждут миллионов.

Но мы абсолютно уверены, что Vesta Sport найдет своего покупателя. Более того, на данный момент у нее практически нет прямых конкурентов - это уникальное предложение на рынке по сочетанию цены, технической начинки и управляемости.

Что касается новшеств, то для нас как для продавцов, да и для покупателей, ключевых момента три:

Главная техническая новинка - силовой агрегат. Двигатель 1.8 EVO серьезно доработали: форсировали до 147 л.с. за счет новых распредвалов, спортивного впуска и выпуска. Машина стала заметно динамичнее и при этом сохранила запас прочности.

Новая 6-ступенчатая "механика". Это то, чего ждали многие. Коробка передач теперь лучше раскрывает потенциал мотора и делает разгон более интенсивным и драйверским.

Появление универсала. Это, наверное, самое ожидаемое событие для поклонников модели. Теперь Vesta Sport доступна в двух кузовах, и универсал, судя по первым реакциям, обещает быть очень популярным. Он сочетает практичность и тот самый спортивный характер.

Для дилеров это важная история - такие автомобили привлекают в салоны искушенную аудиторию, поддерживают интерес к бренду и, конечно, радуют нас и покупателей своим характером, - говорит он.

Стоит отметить, что стоимость Lada Vesta Sport пока не объявлена, но ориентиром для цен может служить Lada Vesta Sportline (от 2 325 000 рублей). При этом следует учесть доплату за технические улучшения, такие как форсированный двигатель и новая трансмиссия.