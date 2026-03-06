Не розовые и не красные: какие машины на самом деле выбирают женщины

© АвтоКод

Стереотип о «женских» маленьких ярких машинах давно устарел. На деле многие девушки и женщины выбирают автомобили, которые традиционно считаются «мужскими»: большие внедорожники и премиальные модели. О том, какие машины предпочитают представительницы прекрасного пола, рассказал постоянный эксперт сервиса «Автокод», автоподборщик Игорь Шагапов.

Маленькая машина розового цвета – это, скорее, история про Барби, а не про реальных женщин.

«Чаще всего они покупают автомобили светлых цветов – серебристого, белого. Некоторые предпочитают темные тона, включая черный. Но, конечно, бывают и исключения», – отмечает Игорь Шагапов.

Большинство останавливают свой выбор на небольших автомобилях: микро-класса, A- и B-класса, чаще всего в кузове хэтчбек. Но нередко девушки садятся за руль крупных премиальных внедорожников: BMW X5, BMW X6, Porsche Cayenne, Range Rover разных моделей, включая Evoque, а иногда и Toyota Land Cruiser.

Также женщины чаще выбирают автомобили с автоматической коробкой передач. Однако такой тип трансмиссии популярен и у мужчин. По данным сервиса «Автокод», в январе–феврале 2026 года машины с АКПП проверяли на 133%, или в 2,3 раза чаще, чем авто с механикой.

С появлением китайских кроссоверов B- и C-класса автомобильный ландшафт изменился. Сегодня автомобили марок Chery, Omoda и Geely все чаще выбирают и женщины, и мужчины.

Игорь Шагапов считает, что делить автомобили на «мужские» и «женские» сегодня нет смысла. При выборе машины гораздо важнее ее надежность и безопасность. Современные авто легки в управлении и оснащены одинаковыми системами безопасности, ABS и электронными помощниками, поэтому их удобно водить представителям обоих полов.

«Выбирать машину стоит исходя из удобства, проверенной истории и безопасности, а не из стереотипов», – подчеркивает эксперт.

Автор: Кристина Шабунина