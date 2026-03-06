Названы 5 надежных праворульных автомобилей по цене Lada Granta

Автоэксперт Виноградов составил топ-5 надежных праворульных автомобилей за 1 млн рублей. В последнее время праворульные японские машины переживают второе рождение популярности не только на Дальнем Востоке, но и в европейской части России.

Пожалуй, лучший универсальный вариант — Toyota Corolla (Axio / Fielder). За миллион с небольшим рублей реально найти автомобиль 2016−2017 годов выпуска. Это может быть как седан Axio, так и универсал Fielder. Встречаются как гибридные версии, так и классические с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 109 л.с. (оба с вариатором), сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Из плюсов Toyota Corolla — эталонная надежность и вместительность. Но лакокрасочное покрытие и металл кузова не самые толстые — рекомендуется сразу озаботиться антикоррозийной обработкой.

На втором месте находится Honda Fit третьего поколения. Автомобиль 2017−2018 годов. Под капотом также два варианта: гибрид (1.5 л, 110 л.с.) или атмосферник 1.3 л (100 л.с.). Коробка — только вариатор. Автомобиль надежен, но ликвидность чуть ниже, чем у Corolla.

Третье место в рейтинге занимает Nissan Note (гибрид e-Power). Это компактный однообъемник, первое поколение которого было очень популярно в России. Сейчас за миллион можно купить экземпляр 2018−2019 годов. В страну везут в основном гибридные версии e-Note, где бензиновый мотор работает как генератор для электромотора, а суммарная мощность составляет 109 л.с. Плюсы: современная гибридная система, необычный дизайн. Нюансы тоже есть. Так, сложная силовая установка может стать главным источником потенциальных проблем и требует хорошей диагностики.

На четвертом месте находится Suzuki Hustler. Несмотря на скромные цифры, этот стильный хетчбэк удивляет вместительностью и практичностью. Оснащается 660-кубовым мотором и вариатором. Отличается уникальным дизайном и компактностью. К минусам можно отнести небольшой объем двигателя.

Замыкает пятерку Toyota Roomy. Микровэн, который за свои скромные внешние габариты предлагает очень вместительный и продуманный салон. Оснащается 1,0-литровым турбомотором мощностью 98 л.с. У этой модели есть «братья-близнецы» — Toyota Tank, Daihatsu Thor и другие. Главный плюс — трансформация салона при малых размерах. Правда, не всем нравится внешность этой машины.

